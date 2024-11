Höhere Zölle: Volkswirte sehen Deutschland nicht vorbereitet auf Trump

Die Volkswirte an den deutschen Universitäten blicken demnach in jeder Hinsicht pessimistisch auf die Auswirkungen der zweiten Trump-Regierung auf Deutschland und Europa. So erwarten 89 Prozent, dass die Folgen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland eher negativ oder sogar sehr negativ sein werden. "Die deutsche Wirtschaft ist stark exportorientiert und wird deshalb besonders hart von der geplanten protektionistischen Handelspolitik unter Trump getroffen werden", sagte Ifo-Ökonom Niklas Potrafke.