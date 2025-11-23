Höhere Überlebenschance: Neues Finanzierungsmodell für Start-Ups in Arbeit

Staatsregierung will mehr Risikokapital gewähren

Was das Risikokapital betrifft, haben zumindest prominente Top-Startups nach Rudolphs Worten keine Probleme, Investoren zu finden, diese sind allerdings häufig in den USA oder einem anderen Land ansässig. "Die Unternehmen bekommen ihr Geld und wandern auch meist nicht ab, sind dann aber irgendwann in internationaler Hand", sagte der Baystartup-Chef. "Da geht es also primär um ein volkswirtschaftliches Interesse und nicht um eine Hürde für die Start-Uups. Das sei aber sicherlich kein deutsches Thema, sondern eher ein europäisches: "Wie schaffen wir es aus eigener Kraft, diese Champions zu bauen, langfristig volkswirtschaftlich erfolgreich zu sein?"