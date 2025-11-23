Höhere Überlebenschance: Neues Finanzierungsmodell für Start-Ups in Arbeit

München (dpa/lby) - Bayerischen Start-Ups soll das Überleben erleichtert werden: Die von der Staatsregierung unterstützte Förderagentur Baystartup arbeitet an einem neuen Finanzierungsmodell jenseits des üblichen Wegs über Wagniskapital. "Wir wollen in einem neuen Ansatz auch die Gründer fördern, die bei Risikokapitalgebern wenig Chancen haben und ihre Unternehmen langfristig aufbauen wollen", sagte Geschäftsführer Carsten Rudolph der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind Menschen, die nicht nach ein paar Jahren verkaufen wollen, nur weil der Risikokapitalfonds das Ende seiner Laufzeit erreicht."