Diskussionen über die Erhöhung der Hundesteuer blieben in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Gemeinde Geratal nicht aus. Der geplante drastische Sprung der Abgabe schien zu groß, als dass diese Anhebung widerspruchslos hingenommen worden wäre. Schließlich sollten statt bisher 54 künftig 96 Euro fällig werden. Nach einer Auszeit der Sitzung einigten sich die Gemeinderatsmitglieder schließlich auf eine neue Lösung.