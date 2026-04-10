Im Rahmen zweier Feierstunden verabschiedete die Staatlich anerkannte Höhere Berufsfachschule für Gesundheits- und Pflegeberufe des GAW-Instituts für berufliche Bildung in Meiningen ihre diesjährigen Abschlussklassen in den Pflegeberufen. Insgesamt 23 Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: Neun von ihnen beendeten die einjährige Ausbildung in der Altenpflegehilfe, 14 schlossen die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann erfolgreich ab.