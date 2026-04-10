Im Rahmen zweier Feierstunden verabschiedete die Staatlich anerkannte Höhere Berufsfachschule für Gesundheits- und Pflegeberufe des GAW-Instituts für berufliche Bildung in Meiningen ihre diesjährigen Abschlussklassen in den Pflegeberufen. Insgesamt 23 Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: Neun von ihnen beendeten die einjährige Ausbildung in der Altenpflegehilfe, 14 schlossen die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann erfolgreich ab.
Höhere Berufsfachschule Neue Fachkräfte für Gesundheit und Pflege
Redaktion 10.04.2026 - 06:00 Uhr