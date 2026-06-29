Höhepunkte der Schulzeit Steigende Kosten und knappe Budgets bremsen Schulfahrten aus

München (dpa/lby) - Die Finanzierung von Schülerfahrten sorgt an Bayerns Schulen immer wieder für Unmut. Mancherorts fallen die beliebten Reisen wegen steigender Kosten und dem limitierten Budget für die Tagespauschalen der Lehrkräfte sogar weg. "In den letzten Jahren sind die Reisekosten gestiegen, obwohl man an den Fahrtenprogrammen nichts geändert hat. Die Buspreise sind explodiert, auch die Hotelkosten sind explodiert nach Corona", schildert der Vorsitzende des bayerischen Philologenverbands, Michael Schwägerl. Zugleich wurde der Topf für die Reisekostenpauschalen der Lehrkräfte im Sparhaushalt 2026/27 reduziert.