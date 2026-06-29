Höhepunkte der Schulzeit Steigende Kosten und knappe Budgets bremsen Schulfahrten aus

"Wenn Sie in Unterhaching oder Grünwald so eine Fahrt unternehmen, ist das was anderes, als wenn Sie in Tirschenreuth unterwegs sind. Das drückt sich in den Zielen aus, und auch in dem, was Eltern bereit sind zu zahlen", schildert Schwägerl. Hinzu komme: "Wandertage in den ländlichen Regionen, die mit Busfahrten verbunden sind, schlagen anders zu Buche als wenn ich in München kostengünstig mit S- und U-Bahn sonstwohin komme. Gerade Busfahrten sind sehr teuer geworden."