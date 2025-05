Augsburg (dpa/lby) - Ein Rollstuhlfahrer ist in Augsburg eine steile Böschung hinuntergestürzt und kopfüber hängengeblieben. Laut Feuerwehr drohte der elektrische Rollstuhl weiter abzustürzen und sei deswegen zunächst mit Leinen gesichert worden. Den Angaben zufolge saß ein an Beinen und Armen fixierter Mann in dem Gefährt.