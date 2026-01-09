Der plötzliche Tod von Sivert Guttorm Bakken erschütterte die Biathlon-Welt. Der norwegische Biathlet war einen Tag vor Heiligabend in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden worden. Die Norweger waren zu dem Zeitpunkt zum Höhentraining in Italien. Sivert Guttorm Bakken trug beim Auffinden seiner Leiche eine Höhenmaske. Diese soll auf 7000 Meter über dem Meeresspiegel eingestellt gewesen sein. Mit Höhenmasken lässt sich die Luftzufuhr drosseln, der Körper bekommt weniger Sauerstoff. Die Hersteller versprechen eine Stärkung der Atemmuskulatur, eine höheres Lungenvolumen, eine bessere Sauerstoffaufnahme und damit einhergehend eine bessere Leistung.