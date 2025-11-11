München (dpa/lby) - Auf der Westumfahrung der Autobahn 99 ist am Allacher Tunnel in München laut Polizei mit Stau zu rechnen. Ein Lkw habe dort am Morgen die Höhenkontrolle in Fahrtrichtung Stuttgart ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Eine Spur sei inzwischen wieder befahrbar. Dennoch sei wegen des Berufsverkehrs sicherlich mit Stau zu rechnen, sagte der Sprecher. Für etwa 20 Minuten sei die Strecke in Richtung Stuttgart komplett dicht gewesen.