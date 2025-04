Geht es nach der größten Fraktion im Thüringer Landtag, der oppositionellen AfD, wäre der Flughafen Erfurt „als zentraler Ort für eine rasche und effiziente Abschiebung und Rückführung nicht aufenthaltsberechtigter Personen zu ertüchtigen“. So steht es in einem ihrer zahlreichen Änderungsanträge für den Landeshaushalt 2025. Am Freitag soll im Landtag darüber abgestimmt werden.