Höchststand seit Zählbeginn Mehr Kegelrobben leben im Wattenmeer - Trend hält an

Was Wissenschaftler herausfinden wollen

In den Teilregionen gab es verschiedene Entwicklungen. Im Wattenmeer in Schleswig-Holstein etwa nahm die Kegelrobbenzahl das zweite Jahr in Folge stark zu - zuletzt um 74,5 Prozent. Auf Helgoland dagegen brach die Population im Vergleich zu den Zählungen 2023/2024 um 37 Prozent ein. Auch im dänischen Wattenmeer wurden etwas weniger Kegelrobben gezählt, mehr Tiere wurden dagegen im niederländischen und im niedersächsischen Teil entdeckt.