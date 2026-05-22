Kathmandu - Der britische Bergsteiger Kenton Cool hat zum 20. Mal den Mount Everest bestiegen und damit seinen eigenen Rekord am höchsten Berg der Erde vom vergangenen Jahr geknackt. Der 52-jährige Brite gilt damit als Mensch mit den meisten Besteigungen des 8.849 Meter hohen Everest, der nicht der ethnischen Gruppe der Sherpas aus der Region entstammt.

Zusammen mit einer Gruppe von Kletterern habe Cool am Morgen (Ortszeit) den Gipfel erreicht, teilte ein Sprecher der nepalesischen Tourismusabteilung mit.