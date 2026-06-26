Erfurt (dpa/th) - Mit Blick auf die hohen Temperaturen am Wochenende warnt Thüringens Landesforstanstalt vor einer beträchtlichen Waldbrandgefahr und ruft Waldbesucher zur Vorsicht auf. Für rund die Hälfte der Wälder im Freistaat gelte die zweithöchste Gefahrenstufe und damit hohe Waldbrandgefahr, teilte ThüringenForst unter Berufung auf Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Am Sonntag gehe der DWD demnach für Ostthüringen von der höchsten Waldbrandgefahrenstufe aus.
Höchste Gefahr am Sonntag Landesforstanstalt warnt vor hoher Waldbrandgefahr
dpa 26.06.2026 - 12:03 Uhr