Höchste Gefahr am Sonntag: Landesforstanstalt warnt vor hoher Waldbrandgefahr

Umweltminister Tilo Kummer (BSW) rief dazu auf, die Waldbrandgefahrenstufen der Forstämter sehr ernst zu nehmen. "Auch wenn die Wälder in diesen Tagen etwas Kühlung bieten und deshalb Erholung versprechen", erklärte Kummer. Die Landesforstanstalt wies darauf hin, dass Rauchen das ganze Jahr verboten sei, es sollten keine Feuer gemacht werden. Waldzufahrten sollten für die Feuerwehr freigehalten werden. Brände sollten umgehend gemeldet werden, wobei der Brandort möglichst genau angegeben werden solle.