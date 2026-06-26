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Höchste Gefahr am Sonntag Landesforstanstalt warnt vor hoher Waldbrandgefahr

In Thüringen können die Temperaturen am Wochenende auf 40 Grad steigen. ThüringenForst ruft Waldbesucher zur Vorsicht auf.

Höchste Gefahr am Sonntag: Landesforstanstalt warnt vor hoher Waldbrandgefahr
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In fast der Hälfte der Thüringer Wälder gilt am Wochenende die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. (Symbolbild) Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt (dpa/th) - Mit Blick auf die hohen Temperaturen am Wochenende warnt Thüringens Landesforstanstalt vor einer beträchtlichen Waldbrandgefahr und ruft Waldbesucher zur Vorsicht auf. Für rund die Hälfte der Wälder im Freistaat gelte die zweithöchste Gefahrenstufe und damit hohe Waldbrandgefahr, teilte ThüringenForst unter Berufung auf Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Am Sonntag gehe der DWD demnach für Ostthüringen von der höchsten Waldbrandgefahrenstufe aus.

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Umweltminister Tilo Kummer (BSW) rief dazu auf, die Waldbrandgefahrenstufen der Forstämter sehr ernst zu nehmen. "Auch wenn die Wälder in diesen Tagen etwas Kühlung bieten und deshalb Erholung versprechen", erklärte Kummer. Die Landesforstanstalt wies darauf hin, dass Rauchen das ganze Jahr verboten sei, es sollten keine Feuer gemacht werden. Waldzufahrten sollten für die Feuerwehr freigehalten werden. Brände sollten umgehend gemeldet werden, wobei der Brandort möglichst genau angegeben werden solle.