Höchste Auszeichnung: Hessen zeichnet Selenskyj mit Wilhelm-Leuschner-Medaille aus

Die Auszeichnung gehe gleichzeitig "an das gesamte ukrainische Volk, das unter seiner Führung als Opfer des völkerrechtswidrigen und brutalen russischen Angriffskrieges seit fast fünf Jahren nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürgerinnen und Bürger, sondern auch Europa und unsere europäischen Werte verteidigt", sagte Rhein.