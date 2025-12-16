Das Studium gefalle ihr sehr gut, sagt Lina: "Es macht Spaß und ist besser als in der Schule." Denn dort habe sie sich zuletzt "durchgehend gelangweilt". An der Uni dagegen könne sie viel mehr selbst organisieren und der Inhalt sei komplexer. Schon als Schülerin hatte sie im Rahmen eines Begabten-Sonderprogramms Uni-Kurse belegt.