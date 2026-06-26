Höchstalter für Richter: Noch eine Landtagssitzung vor der Sommerpause

Der Entwurf dazu kommt von den Fraktionen der Koalition aus CDU, BSW und SPD und sieht vor, dass Richter künftig auf Antrag ihren Ruhestandseintritt um bis zu drei Jahre hinausschieben können - maximal bis zum 70. Lebensjahr. Derzeit müssen Richter in Thüringen mit spätestens 67 Jahren in den Ruhestand gehen - eine Verlängerungsoption ist aktuell im Freistaat gesetzlich ausgeschlossen.