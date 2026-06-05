Hochzeitsparty: Proteste gegen Dua Lipa und Callum Turner in Palermo

Palermo - Auf Sizilien regt sich Widerstand gegen die große Hochzeitsparty des Promi-Paares Dua Lipa und Callum Turner an diesem Wochenende in Palermo. In der Inselhauptstadt wird mit Plakaten wie "Palermo ist nicht für die Reichen" gegen die Feiern protestiert. Die Sängerin (30) und der Schauspieler (36) sind dort in einem Luxushotel untergebracht. Als Gäste werden unter anderem die Popstars Elton John und Charli XCX sowie die Modeschöpferin Donatella Versace erwartet. Die Trauung soll schon am vergangenen Wochenende in London stattgefunden haben.