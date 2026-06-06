Hochzeitsparty: Dua Lipa ganz in Weiß - Party auf Sizilien läuft

Palermo - Promi-Hochzeit auf Sizilien: Mit mehr als 200 Gästen feiern Popstar Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner an diesem Wochenende auf der italienischen Mittelmeerinsel große Party. Zum Auftakt in der Altstadt von Palermo erschien die 30-Jährige in einem schulterfreien Kleid ganz in Weiß und mit tiefem Ausschnitt am Rücken. Mit dem sechs Jahre älteren Turner - Anzug, weißes Hemd, ohne Krawatte - tanzte sie unter freiem Himmel zu den Klängen einer Brass-Band. Die Feiern sollen bis Sonntag dauern.