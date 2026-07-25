Erfurt (dpa/th) - In Thüringen steigt die Nachfrage nach professionellen Hochzeitsplanern. Das Interesse daran, die zeit- und arbeitsintensive Vorbereitung und Durchführung in die Hände von Profis zu legen, werde immer größer, sagte Nancy Krüger-Klehm, Vorstandsvorsitzende im BUND Deutscher Hochzeitsplaner und selbst Hochzeitsplanerin in Erfurt. Im Gegensatz dazu habe die Zahl der Anbieter, die diese anspruchsvolle und stark saisonale Dienstleistung anböten, im Freistaat aber in den vergangenen Jahren abgenommen.