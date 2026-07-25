Mehr als nur Organisation

Insgesamt habe sich das Berufsbild des Hochzeitsplaners in den vergangenen Jahren deutlich verändert, sagt Krüger-Klehm. Während es früher eher um eine reine Dienstleistung gegangen sei, reichten die Aufgaben heute von der Erstellung individueller Konzepte über die Budgetsteuerung, Projektmanagement und eine professionelle Begleitung vom ersten Gespräch bis zum Hochzeitstag. Auch der Umfang der Betreuung variiere - von der Unterstützung nur am Hochzeitstag, dem "Wedding Day Managament" bis hin zu "Full Service"-Angeboten, bei denen die Planer den gesamten Prozess organisieren.