Bei den Nursinskis in Eicha an der Hauptstraße werden aus Gymnastikbällen gerade Weihnachtskugeln. Die Blumentöpfe sind schon goldfarben gespritzt. Aus ihnen sollen Glocken werden. Und wenn man René nach der Herkunft der zauberhaften Lichter überall auf dem Grundstück fragt, landet man direkt bei jener Feier, für die er und Christiane die Scheune ausgebaut haben. „Für unsere Hochzeit“, sagt er. Mit Weihnachten hatte das damals wenig zu tun. Es war August. Und heute? Leben sie im Weihnachtsland.