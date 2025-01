Erster gemeinsamer Auftritt in Deutschland

Carlsen und Malone waren zum ersten Mal während eines Turniers auf Gut Weißenhaus in Schleswig-Holstein im Februar 2024 gemeinsam abgelichtet worden. Im Mai bestätigte Malone, dass die beiden ein Paar sind. Seitdem hat die aus Oslo stammende Tochter einer Norwegerin und eines Amerikaners den Schach-Großmeister zu diversen Turnieren begleitet, zuletzt auch zu der Schnell- und Blitzschach-WM in New York.