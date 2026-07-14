Wenn draußen die Kirchenglocken den Heiligen Abend einläuten, Schwibbbögen in den Fenstern leuchten oder um Mitternacht das Feuerwerk den Himmel über Schmalkalden erhellt, denken die meisten Menschen an Familie, Besinnlichkeit oder den Beginn eines neuen Jahres. Für einige Paare könnte einer dieser besonderen Tage künftig noch eine weitere Bedeutung bekommen: den Hochzeitstag. Das Standesamt Schmalkalden bietet in diesem Jahr erstmals Trauungen am Reformationstag (31. Oktober), an Heiligabend (24. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) an.