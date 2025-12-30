Es ist eine Geschichte, die mit einer herzerwärmenden Liebesstory guten Stoff für den Fernsehfilm der Woche abgibt und die Peter Cornelius im Schlager „Du entschuldige, i kenn di“ so eindrucksvoll besingt: Zwei Teenager entdecken in der Schule ihre Zuneigung zueinander, schreiben sich Liebesbriefe, doch so richtig finden sie nicht zusammen. Nach den Schuljahren stellt das Leben seine Weichen. Man verliert sich aus den Augen, jeder geht seinen eigenen Weg, lebt sein eigenes Leben, gründet eine Familie, heiratet, bekommt Kinder... Nach Jahrzehnten läuft man sich zufällig wieder über den Weg. „...du entschuldige ich kenn dich...“ Die Ehen sind Geschichte, die Kinder längst erwachsen. Bei einem Käffchen kommt die Rede auf die Liebesbriefe von einst. Sie werden hervorgekramt als man sich wiedertrifft, diesmal bei einem Glas Wein. Und plötzlich entdeckt man die Zuneigung, die Liebe füreinander neu.