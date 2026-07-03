Die Straßen rund um den in Pink erleuchteten Madison Square Garden in Manhattan waren am Donnerstagabend (Ortszeit) abgesperrt, ein Großaufgebot von Polizisten war dafür im Einsatz. An den Absperrgittern versammelten sich Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein großes weißes Zelt aufgebaut war. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten – wie etwa Schauspielerin Lena Dunham oder den Musiker Jack Antonoff.