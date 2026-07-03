New York - Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce haben übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge begonnen. Im New Yorker Madison Square Garden feierte das Paar den Berichten zufolge ein Abendessen am Vorabend der großen Party, die heute Abend stattfinden soll. Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung. Swift und Kelce selbst äußerten sich dazu bislang nicht.