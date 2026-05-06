Hochwasserwarnung: Unwettereinsätze in Nordthüringen und Hochwasserwarnung

Weitere starke Regenfälle erwartet

Laut Warnlage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es ab Mittag bis in die erste Nachthälfte zum Donnerstag zu Gewittern. Lokal sei Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit möglich, am Abend und eingangs der Nacht östlich auch Mengen um 30 Liter pro Quadratmeter. Teilweise kommt es laut DWD lokal zu Windböen um 60 Kilometer pro Stunde und zu Hagel.