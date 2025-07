Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr. Ein Tieflader und ein Baukran fahren an der Baustelle in Suhl-Neundorf vor. Seit Jahren wird im Ort in Sachen Hochwasserschutz gebaut. Im Gepäck hat der Laster ein Überlaufbauwerk mit einem Gewicht von 37 Tonnen. Dieses soll auf ein Fundament gehoben werden. Der Zeitplan sieht vor, dass die ganze Aktion gegen 9 Uhr abgeschlossen sein soll. Doch am Abend und in der Nacht zuvor hat es heftig geregnet. Dadurch wurde die Baugrube überflutet. Die Wassermassen haben zugleich einen großen Berg Geröll angeschwemmt. Noch immer läuft Wasser nach. Ganz anders als in den Tagen zuvor. Da sei der Bach so gut wie ausgetrocknet gewesen, erzählen die Arbeiter. Besser hätte der Wettergott also gar nicht präsentieren können, wie wichtig das Hochwasserprojekt ist.