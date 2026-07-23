Hochwasserschutz: Neue Deiche und Flussschlingen an der Weißen Elster

Caaschwitz (dpa/th) - Eines der größten Hochwasserschutzprojekte Thüringens geht in seine letzte Etappe: Neue Deiche auf rund 1,7 Kilometern und ein neues Hochwasser- und Abwasserpumpwerk sollen den Ort Caaschwitz (Landkreis Greiz) künftig vor den Fluten der Weißen Elster schützen. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sein, wie das Thüringer Umweltministerium bei einem Vor-Ort-Besuch von Ressortchef Tilo Kummer (BSW) mitteilte. Danach folgen noch Renaturierungsmaßnahmen, die dem Fluss mehr natürlichen Raum geben sollen. Investiert werden nach Ministeriumsangaben rund 34 Millionen Euro aus EU-Mitteln.