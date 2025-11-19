Die ökologische Verbesserung der Hasel im Bereich zwischen Dillstädt und Dietzhausen stand jüngst im Mittelpunkt einer Sitzung des Ortschaftsrates in Dietzhausen. Planungsbehörde ist das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN). Um welche konkreten Maßnahmen es sich dabei handeln wird und mit welchen gravierenden Veränderungen bei der Realisierung in der Gemarkung Dietzhausen, insbesondere für betroffene Grundstückseigner zu rechnen ist, darüber informierten Matthias Wilke vom zuständigen Planungsbüro aus Breitungen und Claudia Wilhelm im Auftrag des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz die 14 anwesenden Gäste sowie die Ortschaftsräte.