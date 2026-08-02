„Es braucht Übung“, sagt Thüringens Umweltminister Tilo Kummer (BSW) nachdem er Freitagmittag die Sandsackfüllmaschine der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt ausprobiert hat. Den Sandsack unter den Füllstutzen halten, die Vorrichtung heranziehen, damit Sand in den Sack läuft, dann schnell zurückdrücken, damit der Sandfluss stoppt. Klingt einfacher als es ist, merkt der Minister schnell. Denn einiger Sand geht daneben.