In der kommenden Woche werde begonnen, das Wasser abzulassen. "Das erfolgt nicht wie in einer Badewanne, wenn der Stöpsel gezogen wird, sondern nach und nach in vier Etappen bis Anfang 2025", sagte die Sprecherin. Eine Wasserfläche bleibe in den Armen der Talsperre erhalten und werde durch kleine Dämme gesichert. Damit soll gewährleistet sein, dass die an der Talsperre vorhandenen Fledermäuse Jagdgebiete über dem Wasser behalten.