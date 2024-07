Die Fläche am Viadukt in der Bahnhofstraße war in den vergangenen Tagen noch einmal Baustelle. Erneut mussten Autofahrer zeitweise mit einer Ampelregelung einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden. So mancher dürfte sich dabei an die lange Zeit der Baumaßnahme in diesem Bereich im vergangenen Jahr erinnert haben.