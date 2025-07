Berlin/Erfurt (dpa/th) - Thüringen gehört laut einer Analyse der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zu den Bundesländern mit einem sehr hohen Schadenspotenzial durch Jahrhunderthochwasser. Der Verein hat aus Daten des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherer und der Bundesanstalt für Gewässerkunde einen Hochwasser-Risikograd errechnet. Dieser liegt in Thüringen bei 6,98. Am höchsten ist der Wert demnach in Bayern (8,29) und am niedrigsten in Berlin (3.01).