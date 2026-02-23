Hochwasser: Wasserstände in Thüringen steigen – Gefahr bisher gering

Erfurt (dpa/th) - Tauwetter und Regen führen in Thüringen zu erhöhten Wasserständen in Flüssen und Bächen. Nach Angaben des Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz sind die Pegel vor allem im Thüringer Wald und am Südharzrand gestiegen. Dort sei der Schnee inzwischen weitgehend geschmolzen. In der vergangenen Nacht sei zusätzlich Regen hinzugekommen, was den Abfluss weiter beschleunigte.