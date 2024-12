Mönchengladbach, Augsburg - und der Ahrweiler BC

Bundesligist Borussia Mönchengladbach spendete die Einnahmen aus seinem Vorbereitungsspiel in Rottach-Egern gegen Holstein Kiel in Höhe von 15.000 Euro. Ein Benefizspiel zwischen dem FC Augsburg und dem SSV Ulm brachte 26.000 Euro. Bemerkenswert zudem: Auch der Ahrweiler BC, selbst im Sommer 2021 von der Flut-Katastrophe in Rheinland-Pfalz erheblich betroffen, zeigte sich solidarisch, spendete spontan 1.000 Euro. Zudem bot er auch Hilfe bei den Aufräumarbeiten in Bayern an.