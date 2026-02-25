Regenfälle am Wochenende, und durch die hohen Temperaturen starke Schneeschmelze in den Höhenlagen – diese Kombination hat auch den Pegel der Werra erneut anschwellen lassen.
Hochwasser Flutmulde schützt Meiningen
rwm 25.02.2026 - 10:00 Uhr
Der gestiegene Werrapegel hat in Meiningen die Flutmulde geflutet. Sie schützt die Innenstadt bei Hochwasser wirksam vor Überschwemmungen.
