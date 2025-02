Was war das für ein Wochenende für Finn Friedrich. Am Samstag, 22. Februar, feierte der Hochspringer vom WSSV Suhl 1990 seinen 21. Geburtstag. Das passende Geschenk sollte es einen Tag später bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle geben. Doch es kam anders. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es den Suhler „komplett zerlegt“.