Direkt rein ins Halbfinale und dort höchstwahrscheinlich gegen den großen Schweriner SC oder noch ein drittes Spiel in Potsdam: Die Koordinaten vor dem zweiten Playoff-Viertelfinale im Volleyball zwischen dem VfB Suhl Lotto Thüringen und dem SC Potsdam sind klar gelegt und die Situation spitzt sich zu. Triumphiert der VfB als Außenseiter am Samstag ab 17.15 Uhr in heimischer Halle, krönt er eine starke Saison und schickt Potsdam in den Urlaub. Gelingt den Brandenburgerinnen die Revanche für die turbulente 2:3-Niederlage gegen Suhl am vergangenen Samstag im ersten Spiel, gibt es am Mittwoch (2. April) eine dritte, entscheidende Begegnung in Potsdam.