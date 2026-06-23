Hochschulstart: Studieren ohne NC? Das geht bei immer mehr Studiengängen

Wachsende Zahl von Studiengängen und Hürden auf dem Prüfstand

"Die Chancen seinen Wunschstudiengang an der jeweiligen Wunschhochschule zu studieren, waren wohl noch nie so gut wie aktuell", fasst CHE-Experte Cort-Denis Hachmeister die Entwicklung zusammen. Während man vor einigen Jahren noch bundesweit sinkende Studienanfängerzahlen für die Veränderung verantwortlich machte, könne der zunehmende Bedeutungsverlust des NC eher nicht mit sinkender Nachfrage erklärt werden: Die Studienanfängerzahlen seien zuletzt wieder gestiegen, so Hachmeister.