Hochschulrahmenvereinbarung: Nachbesserungen bei Finanzierung der Hochschulen gefordert

Geringere Steigerungen vorgesehen

Die neue Vereinbarung sieht vor, dass die zehn staatlichen Hochschulen von 2027 bis 2031 rund 3,1 Milliarden Euro vom Land erhalten. Die Steigerungsraten pro Jahr liegen zwischen 1,24 und 1,75 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. Zum Vergleich: Ende 2025 war noch eine Steigerung um 3,5 Prozent festgelegt worden. Außerdem sieht der Entwurf unter anderem vor, dass die Pensionskosten weiterhin aus den Hochschulhaushalten und nicht aus dem Budget des Landes gezahlt werden.