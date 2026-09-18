Hochschulrahmenvereinbarung: Nachbesserungen bei Finanzierung der Hochschulen gefordert

Erfurt (dpa/th) - Von verschiedenen Seiten werden Nachbesserungen an den Finanzierungsplänen der Landesregierung für die Thüringer Hochschulen gefordert. "Da muss es Nachkorrekturen geben", sagte Clemens Beck mit Blick auf den Entwurf der Hochschulrahmenvereinbarung. Er ist Mitinitiator der Petition "Zukunft sichern – Für eine verlässliche Hochschulfinanzierung in Thüringen". Den Angaben nach erhielt diese bis Ende Juli 2.874 Unterschriften von Studierenden, Lehrenden sowie Beschäftigten der Hochschulen. Am Donnerstagabend wurde ihr Anliegen im Petitionsausschuss des Landtags angehört.