Hochschulrahmenvereinbarung: Finanzielle Zukunft der Hochschulen - Anhörung im Landtag

Erfurt (dpa/th) - Wie sieht die finanzielle Zukunft der Thüringer Hochschulen aus? Darüber wird in einer Anhörung im zuständigen Ausschuss im Landtag in Erfurt beraten. Der derzeitige Entwurf für eine Vereinbarung zwischen Land und Hochschulen biete eine mehrjährige Perspektive, sagte der Vorsitzende der Thüringer Landespräsidentenkonferenz, Peter Benz. "Aber Planungssicherheit allein ist noch keine ausreichende Finanzierung. Wenn ich heute verlässlich weiß, dass mir morgen das Geld fehlt, dann habe ich zwar Planungssicherheit, aber trotzdem keine Zukunft."