Studierendenproteste und Petition mit mehr als 5.500 Unterschriften

Im Mai hatten Studierende in Erfurt, Ilmenau und Jena gegen übermäßig lange Wartezeiten auf die Auszahlung des zinsfreien Darlehens zur Ausbildungsförderung protestiert. Die Bearbeitungszeit für die Bafög-Anträge liege seit Jahren bei sechs bis neun Monaten - in Extremfällen dauere es über ein Jahr, sagte Mia Tausend, Sprecherin der Protest-Kampagne mit dem Namen "BaföG oder Abbruch". Das führe dazu, dass Studierende sich mitunter stark verschulden oder ihr Studium wegen notwendiger Nebenjobs deutlich verlängern müssten. In einer Petition mit mehr als 5.500 Unterschriften, die aktuell im Petitionsausschuss des Thüringer Landtags behandelt wird, fordern die Protestierenden eine schnelle Lösung.