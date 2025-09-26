Hochschulpersonal in Thüringen: Nicht ganz ein Drittel der Hochschulprofessuren für Frauen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird weniger als ein Drittel der Hochschulprofessuren durch Frauen besetzt. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes lehrten und forschten im vergangenen Jahr 393 Professorinnen an den Universitäten und Fachhochschulen sowie dem Jenaer Uniklinikum. Das entspricht einem Anteil von 30 Prozent der insgesamt 1.312 besetzten Professuren. Zehn Jahre zuvor hatten 214 Professorinnen in Thüringen gearbeitet.