Hochschulleben: Seltener Regelstudienzeit-Abschlüsse, mehr Langzeitgebühren

Schaft: Bessere Unterstützung statt mehr Gängelei

Mehr unterstützende Angebote für Studierende seien nötig wie etwa die Hochschulsozialarbeit in Nordhausen, sagte Schaft. Auch Studiengangs- und Prüfungspläne sollten genau unter die Lupe genommen werden. Auf finanzieller Seite müsse den Studierenden Druck genommen werden: Schaft fordert etwa ein Notfalldarlehen für Studierende in Thüringen, um die mitunter lange Zeit bis zur Entscheidung über deren Bafög-Antrag zu überbrücken.



"Studierende, die sich keine Sorge um ihren Lebensunterhalt machen müssen, einfach und unkompliziert Beratungsangebote in Anspruch nehmen können und wissen, dass ein Auslandssemester kein Nachteil für die Regelstudienzeit ist, können sorgenfrei studieren und auch früher ihr Studium erfolgreich abschließen", sagte Schaft.