Alles begann mit einem Luftbild vom Campus und den Worten: „Vergessen Sie Olympia – Schmalympia ist der wahre Knaller.“ Gundolf Baier, der Präsident der Hochschule Schmalkalden, übertrieb keineswegs. Die Schmalympics stehen in den Startlöchern und das sollten die möglichen „Neuen“ natürlich zuerst erfahren. Ein Video schloss sich an. Die jungen Menschen, die am Samstag (13. Juni) zum Hochschulinformationstag gekommen waren, merkten sofort: Die Hochschule in Schmalkaldem ist klein, aber „ein Ort, der bunt und interessant ist“.