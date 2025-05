Uni bekommt Geld für zwei Exzellenzcluster

Die Friedrich-Schiller-Universität hat laut DFG zum zweiten Mal die Förderung für ihren Exzellenzcluster "Balance of the Microverse" erhalten, in dem es um die Forschung an Mikroorganismen geht. Neu den Zuschlag erhalten hat demnach der Exzellenzcluster "Imaginamics". Darin geht es um die Erforschung von Konflikt- und Debattenkultur im aktuellen gesellschaftlichen Zusammenleben. Das Fördergeld - insgesamt 539 Millionen Euro jährlich für bundesweit 70 Cluster - kommt vom Bund und von den Ländern.