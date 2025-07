Laut der Untersuchung liegt der Anteil zugangsbeschränkter Studienangebote in Bayern aktuell bei 30,3 Prozent - der Bundesdurchschnitt ist 32,5 Prozent. Im Jahresvergleich sank die bayerische Quote um nahezu zwei Prozentpunkte. "Der höchste Anteil zugangsbeschränkter Studienangebote aller Fächergruppen findet sich in den Rechts-, Wirtschafts-, Gesellschafts- und Sozialwissenschaften (36,9 %), der niedrigste in den Sprach- und Kulturwissenschaften (16,7 %)", berichtete das CHE über das Angebot im Freistaat. Die medizinischen Fächer, die bundesweit zulassungsbeschränkt sind, wurden in der Studie gesondert untersucht.