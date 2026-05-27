Gibt es Erfolgsrezepte?

Auf die Frage, was Gründungen wahrscheinlicher macht, verweist Forscher Block auf die TU München, die unter den großen Universitäten einen der vorderen Ränge belegt. "Da gibt es Geld, Kontakt zu Vorbildern und Ausbildungsstrukturen, außerdem hat die Uni damit geworben." Häufig habe die Uni-Welt wenig mit der Wirtschaft zu tun. "Das könnte man ändern. Bei uns an der Uni Trier kann man zum Beispiel in jedem Studiengang das Fach Gründung belegen."

Investor Brehm glaubt, es gehe weniger um Geld als einen Mentalitätswandel. "Wir brauchen im Studium und an den Universitäten mehr unternehmerisches Denken", argumentiert er. Das werde immer wichtiger, auch wenn man gar keine Firma gründen wolle. "Auch Studiengänge wie Philosophie werden aus Gründungssicht auf einmal hochrelevant, wenn es um Fragen des Zusammenspiels von Mensch und Maschine geht", sagt Brehm voraus.