Hochschulen: Unis Jena und Ilmenau verteidigen Grenze für Studiendauer

Ilmenau/Jena (dpa/th) - Die Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena und die Technische Universität Ilmenau verteidigen die umstrittene Einführung einer Höchststudiendauer für alle Studierenden. Es sei eine mehr als zweijährige hochschulöffentliche Diskussion vorausgegangen, die Höchststudiendauer sei einstimmig angenommen worden - auch Studierendenvertreter und -vertreterinnen seien stimmberechtigt gewesen, sagte die Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der TU Ilmenau, Anja Geigenmüller, der Deutschen Presse-Agentur.