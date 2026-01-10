Hochschulen: Unis Jena und Ilmenau verteidigen Grenze für Studiendauer

TU Ilmenau: Gesellschaft hat Anspruch auf Absolventen in Arbeit

Zunächst wird es in Jena keine Härtefallentscheidungen zur Studiendauer brauchen. Der Semesterzähler werde bei Einführung der Maximalstudiendauer für alle zu diesem Zeitpunkt eingeschriebenen Studierenden "auf Null" gesetzt, so Sprecherin Bär. In Ilmenau sind nach Auskunft der Hochschule Stand jetzt 325 Studierende betroffen. Für sie gelte eine Übergangsfrist von dreieinhalb Jahren. Bis dahin müssen sie ihr Studium beendet haben, so die Hochschule. "Die Gesellschaft hat einen Anspruch darauf, dass Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen in den Arbeitsmarkt kommen", so die Ilmenauer Vizepräsidentin Geigenmüller.