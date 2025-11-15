Blume: "Internationalisierung kein Selbstzweck"

Tatsächlich zieht es seit Jahren immer mehr junge Menschen zum Studium nach Bayern, die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben. Waren es im Wintersemester 2021/22 noch gut 73.000, so wurden ein Jahr später schon fast 80.000 und im Wintersemester 2023/24 fast 86.000 internationale Studierende registriert. Im vergangenen Wintersemester gab es dann nach einem Plus um 6,3 Prozent auf mehr als 91.000 einen weiteren vorläufigen Rekord - was zugleich einer Zunahme um 145 Prozent binnen zehn Jahren entsprach.