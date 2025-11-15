München (dpa/lby) - In Bayern studieren aktuell so viele Studierende aus dem Ausland wie noch nie zuvor. Das Wissenschaftsministerium geht auf Basis vorläufiger Zahlen von bis zu 100.000 internationalen Studierenden aus. "Das zeigt: Die bayerischen Hochschulen sind international so gut wie noch nie aufgestellt", sagte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) der Deutschen Presse-Agentur. "Die Entwicklung ist kein vorübergehender Trend, sondern unser erklärtes Ziel und Ergebnis unserer Strategie."