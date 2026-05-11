Sie sind der Stolz des Wissenschaftsstandortes Thüringen: Die Universitäten. Allen voran natürlich Jena. Doch auch die Technische Universität Ilmenau war über Jahrzehnte eines der Aushängeschilder des Freistaats. Immerhin war es der Landesregierung einst gelungen, den Erfinder des MP3-Formats, Karlheinz Brandenburg, nach Thüringen zu holen. Das zeigt, wie gut sich in Thüringen wissenschaftlich arbeiten lässt. Doch der Hochschulstandort Thüringen hat ein Problem. Und er teilt es mit dem restlichen Freistaat: Er schrumpft. Die Studentenzahlen gehen seit Jahren zurück.